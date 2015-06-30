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VOLVO V70 D5 SE Geartronic Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2008 Make: VOLVO Model: V70 Trim: D5 SE Geartronic Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 125000 Engine Size: 2400 Ext Color: GREY

Accessories

Service history, Metallic Grey, NON RUNNER, DUE TO CAMBELT SNAPPED, VERY GOOD CONDITION, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, 6 SPEED, AR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS, CD, SAT NAV, ROOF RAILS, TRIP COMP, CRUISE, CLIMATE CONTROL, SERVICE HISTORY, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411411
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Volvo > V70
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    125000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2400
  • Engine Model
    2400
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Chesham, HP53EE, Buckinghamshire
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