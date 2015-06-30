VOLVO V70 D5 SE Geartronic Auto

Type: Used Year: 2008 Make: VOLVO Model: V70 Trim: D5 SE Geartronic Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 125000 Engine Size: 2400 Ext Color: GREY
Service history, Metallic Grey, NON RUNNER, DUE TO CAMBELT SNAPPED, VERY GOOD CONDITION, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, 6 SPEED, AR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS, CD, SAT NAV, ROOF RAILS, TRIP COMP, CRUISE, CLIMATE CONTROL, SERVICE HISTORY, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,
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Feb 3, 2016
Oct 15, 2015
Jun 30, 2015