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VOLVO V70 2.4 D5 SE

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2003 Make: VOLVO Model: V70 Trim: 2.4 D5 SE Body: Station Wagon Trans: Manual Mileage: 86000 Engine Size: 2401 Ext Color: BLUE

Accessories

Full service history, Metallic Blue, 1 OWNER FROM NEW, VERY LOW MILEAGE, FULL SERVICE HISTORY, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, MANUAL, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ALARM, ELECTRIC SEATS, HEATED SEATS, MEMORY SEATS, CD, TOW BAR, TRIP COMP, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411408
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Volvo > V70
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    86000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2401
  • Engine Model
    2401
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