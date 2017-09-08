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VOLVO V70 2.4 D5 SE 5dr

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£1,999
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car description

Type: Used Year: 2003 Make: VOLVO Model: V70 Trim: 2.4 D5 SE 5dr Body: Station Wagon Trans: Manual Mileage: 134000 Engine Size: 2400 Ext Color: Red

Accessories

Red, ** EXCELLENT CONDITION INSIDE AND OUT ** FULL SERVICE HISTORY - 15 STAMPS - MAIN DEALER & VOLVO SPECIALIST ** FULL CREAM LEATHER ** ALLOYS ** ELECTRIC SEATS ** AIR CON ** HEATED SEATS ** MOT - AUG 2018 ** 4 DISC MULTI CHANGE CD ** STUNNING CONDITION V70 *, Air-Conditioning, Climate Control, Electronic Climate Control with AQS, 17in Amalthea Alloy Wheels with 224/45 Tyres, Alarm, Alloy Wheels (16in), Electric Windows (Front/Rear), In Car Entertainment (Radio/Cassette), Information Centre, Select Leather Faced Upholstery, Towing Equipment (Preparation). ** WE CAN FINANCE YOUR NEW CAR ** WE CAN TAKE YOUR OLD CAR AS PART EXCHANGE ** WE ARE SITUATED JUST OPPOSITE THE ENTRANCE TO THE OLD FEDERATION BREWERY IN DUNSTON AT THE REAR OF GATESHEAD METRO CENTRE ** WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK ** VISIT OUR WEBSITE FOR UP TO ANOTHER 20 HD PHOTOGRAPHES ** ELM TREE CAR SALES LTD @ METRO CENTRE AUTO-WORLD ** ALL MAJOR DEBIT CARDS ARE WELCOME ** ALL OUR CARS HAVE A FULL HPi CHECK AND A FULL VOSA MILEAGE SERVICE HISTORY CHECK **, ** PLEASE TELEPHONE 0191 2507057 ** OUR POSTCODE IS NE11 9HU **, 1,999

key Facts

  • Ad ID
    315960
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Volvo > V70
  • Colour
    Red
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    134000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2400
  • Engine Model
    2400
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Elm Tree Car Sales Ltd
NE119HU, Tyne and Wear
United Kingdom

Evo
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