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VOLKSWAGEN GOLF Golf 1.8 16v GTI 3dr GTI 1.8 16V TURBO TECHNICS

Photos Map

car description

Type: Used Year: 1990 Make: VOLKSWAGEN Model: GOLF Trim: Golf 1.8 16v GTI 3dr GTI 1.8 16V TURBO TECHNICS Body: Sedan Trans: Manual Mileage: 105000 Engine Size: 1781 Ext Color: GREY

Accessories

Service history, Metallic Grey, 2 OWNERS FROM NEW, ORIGINAL THROUGHOUT, LAST ELDERLY OWNER SINCE 2002, LOCALLY OWNED, RARE EDITION, TURBO TECHNICS ENGINE WITH RECEIPTS, FULL SERVICE HISTORY, BBS ENGINE, GREAT EXAMPLE AND HARD TO FIND IN THIS CONDITION, ELECTRIC WINDOWS, ORIGINAL STEREO, 5 SPEED, ABS, HEAD RESTS, FOGS, SUNROOF, TRIP COMP, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411414
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Volkswagen > Golf
  • Derivative
    GTI
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    105000 mi
  • Engine Size
    1781
  • Engine Model
    1781
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