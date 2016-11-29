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VAUXHALL CORSA VXR SAT NAV HEATED RECARO

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2014 Make: VAUXHALL Model: CORSA Trim: VXR SAT NAV HEATED RECARO Body: Hatchback Trans: Manual Mileage: 60000 Engine Size: 1598 Ext Color: SUMMIT WHITE

Accessories

GORGEOUS ONE OWNER FROM NEW CORSA VXR NOW IN STOCK, AN UNCOMMON SPEC WITH SATELLITE NAVIGATION, BLUETOOTH, ELECTRIC MIRRORS, USB AND AUX PORTS, 18' DIAMOND CUT ALLOYS, CRUISE CONTROL, HEATED RECARO LEATHER INTERIOR, TWO KEYS, MULTIFUNCTION WHEEL, HEATED REAR SCREEN, TYRE PRESSURE SENSORS AND MORE.. THIS CAR WONT BE HERE FOR LONG! WINNER OF AUTOTRADER BEST INDEPENDENT RETAILER 2017.. ALL OUR CARS ARE FULLY HPI CLEAR AND WILL BE SUPPLIED WITH A MINIMUM OF 3 MONTHS RAC WARRANTY AND BREAKDOWN COVER (unless car is still under manufacturers warranty) PART EXCHANGE WELCOME AND LOW RATE FINANCE AVAILABLE. PLEASE CALL OUR TEAM FOR FULL DETAILS...

key Facts

  • Ad ID
    409259
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Vauxhall > Corsa
  • Derivative
    VXR
  • Vehicle sub type
    Hatchback
  • Colour
    White
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    60000 mi
  • Doors
    3
  • Engine Size
    1598
  • Engine Model
    1598
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