Vauxhall Astra GTC

Variant name:VXR ,Derivative:VXR ,Variant: GTC VXR 2.0I 16V TURBO (280PS) S/S 6 SPEED Beadles Vauxhall Maidstone are proud to offer this outstanding example of the GTC VXR! This beautiful car is powered by Turbocharged 2.0 engine that produces an astonishing 280ps! This means a sub 6 second 0-60 and impressive mid range acceleration too and lets not forget its restricted top speed of 155mph! Call Beadles Vauxhall Maidstone now to speak to one of our friendly and knowledgeable teams and for your personal video walk around of this incredible fast Vauxhall!
TRIM COLOR SEAT JET BLACK/GREY, TRIM COLOR DR PANEL JET BLACK, INTERIOR TRIM JET BLACK, SPARE WHL NONE, SEAT COMFORT PACK TWO, SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60, RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER, POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN, LOCK CONTROL SIDE ANTI THEFT, INTERIOR TRIM CONFIG#1, SEAT COMFORT PACK ONE, CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR, CONTROL SEAT MAN CUS EXTN PASS, RESTRAINT PROVISIONS LATCH, PRIVACY GLASS, WINDSHIELD TYPE TINTED, CONTROL SEAT POWER LUMBAR DRIV, SEAT FRT BKT HIGH PERFORMANCE, CTR SEAT POWER/PNEUM.BOLST. RH, CTR SEAT POWER/PNEUM.BOLST. LH, REAR CENTER HEAD RESTRAINT, CONTROL SEAT POWER LUMBAR PASS, RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT, ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH, VEHICLE TYPE PASSENGER CAR, AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE&ROOF, SPORTY ROCKER MOULDING, LOAD COMPARTMENT LOAD COVER, BLACK HEADLINING, ORNAMENT. INTR I/P JETBLACK, WASHER + WIPER BACK WINDOW, AIR CONDITIONING, LAMP INTR RF DUAL READING, PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF, LAMP INTR AMBIENT DOOR, WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE, GREAT BRITAIN-MANDATORY, MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS, HANDLE O/S DR COLORED, ARMREST RR STORAGE PASSTHROUGH, ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST, MIRROR IS/RV LT SENSITIVE, MIRROR HOUSING PAINTED, INST.BLACK TRANSLUCENT RINGS, MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL, COVER EXHAUST REAR PIPE, TRIM LEATHER PERF. NAPPA SOFT, FLEXRIDE WITH CDC, TRIM DOOR VINYL RHODOS, AXLE RATIO FINAL DRIVE 3.89, ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME, CARBON FLASH/I'LL BE BLACK, CHASS EQUIP FR STRUT ASM PERF, CHASS. EQUIP RR AXLE WATT LINK, OPC MODEL CONVERSION OPEL, BRAKE PARKING POWER OPERATED, PEDALS SPORTY ALLOY, ABS 18"FRT & 17"RR DISC POWER, CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED, HEATED FRONT SEATS, HILL START ASSIST, CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY, ALTERNATOR-140 A, START/STOP ENGINE CONTROL, KIT TIRE INFLATOR, ENG-FLEX FUEL (GAS/ETH) 2.0L, MOLD B/S UPR SI BR MATT CHROME, TRANS-MAN 6-SPEED F40 CR, TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP., MAN.TILT TELESCOPING STEERING, STEERING WHL. LEATHER SPORT 3S, EMISSION-SYSTEM EEC 14, STEERING POWER VAR EFFORT, MODEL UPGRADE 06, LOCK CONTROL WHEEL, TIRES 245/35 R20-95Y BW R/ST, WHEEL 20x8.5 ALU DESIGN 7, RIGHT HAND DRIVE, SALESPACK COMFORT REAR SEAT, TURN SIGNAL LAMPS, DAYT. RUNNING LAMPS SEP CAVITY, DAYT. RUNNING SEP. INCANDESC., HEADLAMPS HALOGEN, FOG LAMP REAR, HEADLAMPS LH RULE OF THE ROAD, GRILLE RADIATOR BLACK W/COLORE, CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM, LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY, HEADLAMP LEVELLING DEVICE, STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED, MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT, SIGHT AND LIGHT PACK, SPOILER REAR, HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL, AUX IN CONNECTION, HORN SINGLE NOTE, DAB DIGITAL AUDIO BROADCAST MM, INFORMATION-COMPUTER, CONTROL STEERING WHEEL RADIO, REAR PARKING SENSORS, INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC, COLOR INFO DISPLAY (CID)7"WVGA, OnStar, LAMP REAR TAIL LED, INDICATOR SEAT BELT WARNING LH, INDICATOR SEAT BELT WARNING RH, RADIO NAVI 650/NAV950 ON MOKKA, TIRE PRESS INDIC. MANUAL LEARN, ADVANCED TYRE-PRESSURE MONITOR, LOCK CONTROL STEERING COLUMN, SPEEDOMETER INST MILES & KILO, WIREL INT SR VOICE REC MUSICN, FLEXRIDE, ANTENNA - Diversity, THEFT DETER. EL UNAUTH. ENTRY, ALARM HORN THEFT DETER.SELFPOw, ALARM, SENSOR VEHICLE INCLINATION, SENSOR VEHICLE INTERIOR MOVEM, SIX SPEAKERS, VEHICLE STATEMENT ECE ORG, PROVISION OPTIONS EUROPE, WITHOUT WAX PROTECTION, V.A. ASM COCKPIT, V.A. ASM STEERING COLUMN, V.A. ASM ROOF TRIM, V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP, V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN, V.A. ASM REAR SUSPENSION, V.A. ASM TIRES & WHEELS, KNOB TRANS CONT LEVER SPORT, GEARING CODE, VXR AERO PACK ASTRA, EQUIP. RECEIVING UNIT GPS, SPORT-CHASSIS LOWERED MODIFIED, FREQUENCIES 433 MHZ, VAUXHALL, RADIO NAVI 950, VXR PERFORMANCE SEAT PACK, SEAT ARRANGEMENT - 5 PASSENGER
Unit 13 Wood Close,Maidstone,Aylesford Retail Park
ME20 7UB
United Kingdom
Feb 15, 2017