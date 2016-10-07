TVR GRIFFITH 500 GRIFITH

Type: Used Year: 1994 Make: TVR Model: GRIFFITH Trim: 500 GRIFITH Body: Coupe Trans: Manual Mileage: 61000 Engine Size: 4997 Ext Color: BLUE
ARRIVING SOON ................POLISHED STARFIRE MICRA BLUE WITH CONTRASTING MAGNOLIA HALF HIDE INTERIOR AND NAVY BLUE CARPETS. A WELL PRESENTED EXAMPLE OF HIGHLY SOUGHT AFTER 5.0 LITRE TVR GRIFFITH WITH CURRENT MOT TILL 06 07 2018 - NO ADVISORIES. THIS LOW MILEAGE EXAMPLE RECORDS A BUILD DATE OF 08 06 1994 AND U.K. REGISTRATION ON 14 09 1994. SENSIBLE UPGRADES INCLUDE A BATTERY ISOLATOR SWITCH, ENGINE COOLING KIT AND CARBO DISK SPOT LIGHT PROTECTORS. THE HISTORY FILE CONTAINS NUMEROUS PART/LABOUR INVOICES, 15 MOT CERTIFICATES .Chassis number SDLDGC5P7RF011562. original wallet with handbook, service book stamped in 2005 and 2006, invoices dated from 2004, 2005 and 2006 and spare keys. Subject to an insurance claim in 2006. Mileage recorded at 59,500.
M&M Automotive
Lymington, SO418LH, Hampshire
United Kingdom
Sep 8, 2017
Mar 22, 2017
Oct 7, 2016