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TOYOTA CELICA VVT-I 2002

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car description

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key Facts

  • Ad ID
    323946
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    13/09/2017
  • Category
    Toyota > Celica
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    107447 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    3
  • Seats
    4
  • Engine Size
    1.794
  • Engine Model
    VVT-I
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A40 Near Burford, Little Barrington , Burford
Burford, OX18 4TN, Oxfordshire
United Kingdom

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