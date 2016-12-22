loading Loading please wait....
» » »

Subaru Impreza

Compare this car
£2,475
Compare this car
Email Dealer >>

car description

4x4 PLEASE NOTE THIS VEHICLE IS AT OUR BARRINGTON SITE NEAR BURFORD, OX18 4TN, 01451 844271.VERY NICE TIDY IMPREZA AWD ESTATE WHICH BOASTS NOT ONLY A LOW MILEAGE, BUT ALSO A FULL SERVICE HISTORY COMPRISING OF 11 STAMPS IN THE SERVICE BOOK TO VERIFY THE MILES. VERY TIDY THROUGHOUT, LOOKS TO HAVE HAD A FAIRLY EASY LIFE FROM NEW. DRIVES WELL, HPI CLEAR AND MOT'D UNTIL NEXT SEPTEMBER SO READY TO GO. FANTASTIC VALUE FOR MONEY 4WD ESTATE WITH LOTS OF LIFE LEFT IN IT AT THIS MILEAGE. WE OFFER FULL DEALER FACILITIES INCLUDING PART EXCHANGE, FLEXIBLE FINANCE PACKAGES AND AA BACKED WARRANTIES. PLEASE TELEPHONE 01451 844271.

Accessories

4x4

key Facts

  • Ad ID
    222055
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Subaru > Impreza
  • Mileage
    56250 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1994
Email Dealer >>

Woodstock Road
Kidlington, Oxfordshire
United Kingdom

Evo
Octane, the essential read for every classic car enthusiast.
View offer
Try 5 issues of octane today for just £5 and receive a free welcome gift!
Related content

more from this dealership

People who viewed this item also viewed