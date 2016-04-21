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SKODA OCTAVIA 2.0 TDI vRS 4X4 (184PS) DSG Semi Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2017 Make: SKODA Model: OCTAVIA Trim: 2.0 TDI vRS 4X4 (184PS) DSG Semi Auto Body: Station Wagon Trans: Semi Automatic Mileage: 8000 Engine Size: 1968 Ext Color: BLUE

Accessories

DRIVER, PASSENGER AND FRONT SIDE AIR BAGS,18IN ALLOY WHEELS,RADIO/CD/MP3,ANTI-LOCK BRAKES,TWO SEATS - REAR SEAT - ISOFIX ANCHORAGE POINT,CLIMATE CONTROL,ALARM,BLUETOOTH INTERFACE TELEPHONE EQUIPMENT,TRACTION CONTROL SYSTEM,TRIP COMPUTER,DRIVER/PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT,FRONT/REAR ELECTRIC WINDOWS,POWER-ASSISTED STEERING,REMOTE CENTRAL DOOR LOCKING,DRIVER AIR BAG KNEE,REAR WASH/WIPE,DRIVER/PASSENGER SEAT LUMBAR SUPPORT,FRONT ARMREST,FRONT/REAR HEAD RESTRAINTS,BLUETOOTH INTERFACE TELEPHONE EQUIPMENT,LED DAYTIME RUNNING LIGHTS EXTERIOR LIGHTING,ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION,RAKE/REACH ADJUSTABLE STEERING COLUMN/WHEEL,SEATS SPLIT REAR,6 SPEED AUTOMATIC GEARBOX,TINTED GLASS,MEMORY ELECTRIC DOOR MIRRORS,BODY COLOURED BUMPERS,GEARS STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS,EIGHT SPEAKERS,FRONT FOG LIGHTS,RAIN SENSOR,HILL HOLDER,AUTOMATIC DIMMING REAR VIEW MIRRORS INTERNAL,IMMOBILISER,CENTRE REAR SEAT BELT,LIMITED SLIP DIFFERENTIAL,ROOF RAILS,TYRE PRESSURE CONTROL,CLOTH - VELOUR interior

key Facts

  • Ad ID
    412712
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Skoda > Octavia
  • Derivative
    vRS
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Semi Automatic
  • Mileage
    8000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1968
  • Engine Model
    1968
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