SKODA FABIA 1.9 TDI VRS PD 130PS

Type: Used Year: 2007 Make: SKODA Model: FABIA Trim: 1.9 TDI VRS PD 130PS Body: Hatchback Trans: Manual Mileage: 100644 Engine Size: 1896 Ext Color: RED
Speakers, Traction Control, Rear Spoiler, Radio, Engine Immobiliser, Adjustable Steering, Auxiliary Heating, Passenger Airbag, Drivers Airbag, Power Assisted Steering, Electric Windows, Central Locking, CD Player, Alloy Wheels, Air Conditioning, ABS,SMART LOOKING VRS TDI, NEW MOT, PART SERVICE HISTORY, COMPLETE WITH TWO KEYS, FREE WARRANTY, FREE 12 MONTHS AA ROADSIDE ASSISTANCE, ABS, Air Conditioning, Alloy Wheels, CD Player, Central Locking, Electric Windows, Power Assisted Steering, Adjustable Steering, Auxiliary Heating, Drivers Airbag, Engine Immobiliser, Passenger Airbag, Radio, Rear Spoiler, Speakers, Traction Control, FINANCE AVAILABLE (SUBJECT TO STATUS), DEBIT CARDS ACCEPTED, READY TO DRIVE AWAY TODAY, We Have Many More Cars Available On Our Website.
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