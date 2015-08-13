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SEAT LEON Sport Tourer 2.0 TSI Cupra 300 5dr DSG 4Drive Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2017 Make: SEAT Model: LEON Trim: Sport Tourer 2.0 TSI Cupra 300 5dr DSG 4Drive Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 10 Engine Size: 1984 Ext Color: Mystery Blue Metallic

Accessories

SEAT Leon Finished in Mystery Blue Metallic Specification Includes DRIVER, PASSENGER AND FRONT SIDE AIR BAGS,ANTI-LOCK BRAKES,SATELLITE NAVIGATION,19IN ALLOY WHEELS,BLUETOOTH INTERFACE TELEPHONE EQUIPMENT,ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME,POWER-ASSISTED STEERING,BLUETOOTH INTERFACE TELEPHONE EQUIPMENT,CRUISE CONTROL,TWO SEATS - REAR SEAT - ISOFIX ANCHORAGE POINT,DRIVER INFORMATION SYSTEM,ELECTRIC HEATED/FOLDING DOOR MIRRORS,REMOTE CENTRAL DOOR LOCKING,Sport CHASSIS,FRONT/REAR ARMREST,DRIVER AIR BAG KNEE,FRONT/REAR HEAD RESTRAINTS,DRIVER SEAT LUMBAR SUPPORT,STEERING WHEEL LEATHER,IMMOBILISER,FRONT FOG LIGHTS,DRIVER/PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT,SEATS SPLIT REAR,GEAR KNOB LEATHER,RADIO/CD/MP3,READING INTERIOR LIGHTS,HILL HOLDER,CENTRE REAR SEAT BELT,CUP HOLDER,LIMITED SLIP DIFFERENTIAL,TYRE PRESSURE CONTROL,CENTRE CONSOLE

key Facts

  • Ad ID
    416040
  • Ad type
    For sale
  • Category
    SEAT > Leon
  • Derivative
    Cupra
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    10 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    1984
  • Engine Model
    1984
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