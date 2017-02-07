- RANGE ROVER CLASSIC 2.4D
- 1989 MODEL YEAR WITH CHASSIS NUMBER "FA"
- SPANISH REGISTRATION, LEFT HAND DRIVE
- CHAMONIX WHITE WITH BROWN VELOUR
- EXTRAS - FACTORY AIR CONDITIONING, TOW BAR
- PAINTWORK IN GOOD CONDITION BUT THERE ARE 2 DENTS IN THE REAR WINGS AND SOME SCRATCHES
- 99% RUST FREE
- ORIGINAL ENGINE AND GEARBOX
- 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION
- VERY ORIGINAL AND UNRESTORED
- INTERIOR COMPLETE AND VERY GOOD CONDITION FOR AGE
- STARTS FIRST TIME.
- DRIVES GREAT.
- PAPERWORK ALL CORRECT - EXPORT NO PROBLEM
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