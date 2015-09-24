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PORSCHE PANAMERA D V6 TIPTRONIC

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2014 Make: PORSCHE Model: PANAMERA Trim: D V6 TIPTRONIC Body: Hatchback Trans: Semi Automatic Mileage: 27000 Engine Size: 2967 Ext Color: White

Accessories

STUNNING PORSCHE PANAMERA FINISHED IN WHITE WITH FULL BLACK LEATHER, GREAT SPEC CONSISTING OF, SAT NAV, PORSCHE MULTI MEDIA, DAB RADIO, RED SPORTS SEATBELTS, UPGRADED DIAMOND CUT ALLOYS, FRONT & REAR HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, PADDLESHIFT GEARS, PARK ASSIST, AUTO LED LIGHTS COMPETITIVE PCP QUOTES++ LOW RATE FINANCE AVAILABLE++PART EXCHANGE WELCOME, FOR MORE INFO VISIT OUR WEBSITE, CALL US ON 01274 299734 OR AFTER HOURS CALL OR TEXT ON 07565642401

key Facts

  • Ad ID
    403521
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Porsche > Panamera
  • Vehicle sub type
    Hatchback
  • Colour
    White
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Semi Automatic
  • Mileage
    27000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2967
  • Engine Model
    2967
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