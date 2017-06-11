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Porsche Macan

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£65,995
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car description

Variant: S DSL At Porsche Centre Dublin this 2014 Porsche Macan S Diesel. Specification includes the following. AGATE GREY METALLIC PAINT. BLACK LEATHER INTERIOR. REVERSE CAMERA WITH PARK ASSIST FRONT AND REAR. BRUSHED ALUMINIUM INTERIOR PACKAGE. 20 INCH RS SPYDER DESIGN WHEELS. 75 LITRE FUEL TANK. PORSCHE ACTIVE SUSPENSION MANAGEMENT SYSTEM (PASM). BOSE SURROUND SOUND SYSTEM. PORSCHE COMMUNICATION MANAGEMENT INCLUDING NAVIGATION MODULE. WHEEL CENTRES IN FULL COLOUR. MOBILE PHONE PREP. CRUISE CONTROL. 18 WAY ADAPTIVE SPORTS SEATS WITH MEMORY FUNCTION DRIVER AND PASSENGER. HEATED FRONT SEATS. BI XENON LIGHTING WITH PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM (PDLS). CARGO MANAGEMENT SYSTEM. MANUAL ROLL UP SUNBLINDS. PANORAMIC SUNROOF. SPORT CHRONO PACKAGE INCLUDING LAUNCH CONTROL MODE. ONLINE SERVICES. SPEED LIMIT INDICATOR. 2 YEAR PORSCHE WARRANTY INCLUDING ROADSIDE ASSISTANCE PACKAGE. Porsche Centre Dublin 01 2353375. Afterhours contact Mark Kelly 087 7747871.

key Facts

  • Ad ID
    282972
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Porsche > Macan
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Registration no.
    141D26049
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Year
    2014
  • Mileage
    37115 mi
  • First Reg. Date
    May 2014
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Engine Size
    3
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Exit 16 M50,Dun Laoghaire,Rochestown Avenue
Co Dublin,
United Kingdom

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