Porsche > Cayenne

Variant name:GTS DE3 TIPTRONIC S ,Derivative:957 (9PA) ,Variant: GTS TIPTRONIC S HERE WE HAVE ON SALE A SIMPLY FANTASTIC SPECIFICATION AND UNIQUE OPPORTUNITY TO BUY A WONDERFUL CAYENNE GTS.
THE CAR HAS DONE INCREDIBLY LOW MILES AND REALLY IS LIKE A NEW CAR.
THE LIST OF OPTIONAL EXTRAS FITTED AT THE FACTORY ARE AS FOLLOWS;
METALLIC CARRARA WHITE
BLACK LEATHER INTERIOR WITH ALCANTARA
AIR SUSPENSION
POWERE STEERING PLUS
FUEL FILLER CAP IN ALUMINIUM
HEATED STEERING WHEEL
PANORAMIC ROOF
ROOF RAILS IN ALUMINIUM WITH BLACK FINISH
HEATED SEATS FRONT AND REAR
SEAT VENTILATION FRONT
HEATED WINDSCREEN
PRIVACY GLASS
PORSCHE EMBOSSED HEADRESTS FRONT + REAR
DOOR HANDLES PAINTED BLACK IN HIGH GLOSS
PARK ASSIST FRONT AND REAR WITH SURROUND VIEW
LED HEADLIGHTS INCLUDING PDLS
ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH PAS (PORSCHE ACTIVE SAFE)
SPEED LIMIT DISPLAY
BURMESTER HIGH END SURROUND SOUND SYSTEM
AIR INTAKE GRILLES IN BLACK (HIGH GLOSS)
WHEEL SPACER ON FRONT AND REAR AXLE (5MM)
VEHICLE KEY PAINTED WITH KEY IN LEATHER POUCH
21'' CAYENNE SPORT EDITION ALLOYS PAINTED BLACK (HIGH GLOSS)
SOFT CLOSE DOORS
AUTO DIM INTERIOR + EXTERIOR MIRRORS
ADAPTIVE SPORTS SEATS WITH COMFORT MEMORY PACKAGE
EXTENDED MONOCHROME BLACK EXTERIOR PACKAGE (HIGH GLOSS)
SPORT CHRONO PACK
DIGITAL RADIO
AS YOU CAN SEE, THIS IS A REALLY SPECIAL CAR AND WILL MAKE ITS NEXT OWNER INCREDIBLY HAPPY.
PLEASE GIVE US A CALL TO ARRANGE A VIEWING ON 02920 350911
Link Park,Cardiff,Penarth Road
CF11 8TW
United Kingdom