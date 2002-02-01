Variant: S E-Hybrid At Porsche Centre Dublin this new Porsche Cayenne S E-Hybrid. Specification includes the following. RHODIUM SILVER METALLIC PAINT. BLACK LEATHER WITH ALCANTARA SEAT INSERTS. 21 INCH TURBO ALLOY WHEELS. BI XENON HEADLIGHTS WITH PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM (PDLS) IN BLACK. PARK ASSIST FRONT AND REAR WITH SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM. PANORAMIC ROOF SYSTEM. ROOF RAILS IN BLACK FINISH. EXTERIOR MIRRORS PAINTED. ROOF SPOILER EDGE PAINTED. AIR SUSPENSION WITH PORSCHE ACTIVE SUSPENSION MANAGEMENT SYSTEM (PASM). MULTI FUNCTION SPORTS STEERING WHEEL HEATED. COMFORT LIGHTING PACKAGE (LED). DRIVER MEMORY PACKAGE. HEATED WIDSCREEN. PRIVACY GLASS. NAVIGATION MODULE. PORSCHE CREST EMBOSSED HEADRESTS. 3 YEAR PORSCHE WARRANTY WITH ROADSIDE ASSISTANCE. Porsche Centre Dublin 01 2353375. Afterhours contact Mark Kelly 087 7747871.
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