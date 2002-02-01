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Porsche Cayenne

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£107,189
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car description

Variant: S E-Hybrid At Porsche Centre Dublin this new Porsche Cayenne S E-Hybrid. Specification includes the following. RHODIUM SILVER METALLIC PAINT. BLACK LEATHER WITH ALCANTARA SEAT INSERTS. 21 INCH TURBO ALLOY WHEELS. BI XENON HEADLIGHTS WITH PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM (PDLS) IN BLACK. PARK ASSIST FRONT AND REAR WITH SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM. PANORAMIC ROOF SYSTEM. ROOF RAILS IN BLACK FINISH. EXTERIOR MIRRORS PAINTED. ROOF SPOILER EDGE PAINTED. AIR SUSPENSION WITH PORSCHE ACTIVE SUSPENSION MANAGEMENT SYSTEM (PASM). MULTI FUNCTION SPORTS STEERING WHEEL HEATED. COMFORT LIGHTING PACKAGE (LED). DRIVER MEMORY PACKAGE. HEATED WIDSCREEN. PRIVACY GLASS. NAVIGATION MODULE. PORSCHE CREST EMBOSSED HEADRESTS. 3 YEAR PORSCHE WARRANTY WITH ROADSIDE ASSISTANCE. Porsche Centre Dublin 01 2353375. Afterhours contact Mark Kelly 087 7747871.

key Facts

  • Ad ID
    282973
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Porsche > Cayenne
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Registration no.
    172D
  • Fuel type
    Hybrid
  • Gear type
    Automatic
  • Year
    2017
  • Mileage
    2 mi
  • First Reg. Date
    Jun 2017
  • Doors
    5
  • Engine Size
    3
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Exit 16 M50,Dun Laoghaire,Rochestown Avenue
Co Dublin,
United Kingdom

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