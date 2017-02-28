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PORSCHE BOXSTER 2.5

Photos Map

car description

Type: Used Year: 1998 Make: PORSCHE Model: BOXSTER Trim: 2.5 Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 98000 Engine Size: 2480 Ext Color: SILVER

Accessories

Metallic Silver, LOW MILEAGE FOR THE YEAR, HARD TOP INCLUDED, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, MANUAL, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, ALARM, CD, TRIP COMP, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411407
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Porsche > Boxster
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    98000 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    2480
  • Engine Model
    2480
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