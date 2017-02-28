PORSCHE BOXSTER 2.5

Type: Used Year: 1998 Make: PORSCHE Model: BOXSTER Trim: 2.5 Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 98000 Engine Size: 2480 Ext Color: SILVER
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