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PORSCHE 911 TURBO TURBO S PDK 2011

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£69,995
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car description

2011/61 PORSCHE 911 TURBO S PDK FINISHED in CARRERA WHITE, FULL BLACK LEATHER,HEATED SEATS,ELECTRIC SEATS,PARKING SENSORS,PHONE PREP,19'' BLACK BBS WHEELS,YELLOW CALIPERS,CERAMIC BRAKES,LED REAR LIGHTS,BI XENON HEADLAMPS,AUTO LIGHTS,DAYTIME RUNNING LIGHTS,CONTROL,ELECTRIC WINDOWS,ELECTRIC MIRRORS,REAR ELECTRIC POP UP SPOILER,TRACTION CONTROL,SPORTS BUTTON,SPORTS CHRONO PACK,TRIP COMPUTER,MULTI FUNCTIONAL STEERING,AUDIO REMOTE CONTROL,ELECTRIC TILT and SLIDE SUNROOF,BOSE SOUND SYSTEM,CD/MP3.ARM REST,CUP HOLDERS,ALUMINIUM DASH FINISH,DUAL CLIMATE CONTROL,AIR CON,HEATED SCREENS,REMOTE CENTRAL LOCKING,ALARM/IMMOB,TRACKER,2XKEYS,FSH, STUNNING PERFORMANCE,9 months Porsche warranty, Next MOT due 18/10/2015, Last serviced at 37,000 miles, Full service history, Excellent bodywork, Black Full leather interior - Excellent Condition, Tyre condition Good, Four wheel-drive, 4 seats, ;;69995.00 P.x Welcome

key Facts

  • Ad ID
    309100
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    01/09/2017
  • Category
    Porsche > 911
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    White
  • Fuel type
    Petrol
  • Mileage
    41900 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    2
  • Seats
    4
  • Engine Size
    3.8
  • Engine Model
    TURBO S PDK
Email Dealer >>

Gomshall, Surrey Hills
Guildford, GU5 9QB, Surrey
United Kingdom

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