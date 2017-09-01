PORSCHE 911 TURBO TURBO S PDK 2011

2011/61 PORSCHE 911 TURBO S PDK FINISHED in CARRERA WHITE, FULL BLACK LEATHER,HEATED SEATS,ELECTRIC SEATS,PARKING SENSORS,PHONE PREP,19'' BLACK BBS WHEELS,YELLOW CALIPERS,CERAMIC BRAKES,LED REAR LIGHTS,BI XENON HEADLAMPS,AUTO LIGHTS,DAYTIME RUNNING LIGHTS,CONTROL,ELECTRIC WINDOWS,ELECTRIC MIRRORS,REAR ELECTRIC POP UP SPOILER,TRACTION CONTROL,SPORTS BUTTON,SPORTS CHRONO PACK,TRIP COMPUTER,MULTI FUNCTIONAL STEERING,AUDIO REMOTE CONTROL,ELECTRIC TILT and SLIDE SUNROOF,BOSE SOUND SYSTEM,CD/MP3.ARM REST,CUP HOLDERS,ALUMINIUM DASH FINISH,DUAL CLIMATE CONTROL,AIR CON,HEATED SCREENS,REMOTE CENTRAL LOCKING,ALARM/IMMOB,TRACKER,2XKEYS,FSH, STUNNING PERFORMANCE,9 months Porsche warranty, Next MOT due 18/10/2015, Last serviced at 37,000 miles, Full service history, Excellent bodywork, Black Full leather interior - Excellent Condition, Tyre condition Good, Four wheel-drive, 4 seats, ;;69995.00 P.x Welcome
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