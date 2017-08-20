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Porsche 911

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£187,762
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car description

Variant: Carrera 4 S PDK At Porsche Centre Dublin this New Porsche 991 CARRERA 4 S PDK GEN 2. Specification includes the following. GT SILVER METALLIC PAINT. BLACK EXTENDED LEATHER INTERIOR. ALCANTARA ROOF LINING. 20 INCH RS SPYDER ALLOY WHEELS WITH FULL COLOUR WHEEL CENTRES. BI XENON HEADLIGHTS WITH PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM (PDLS). TINTED TAILLIGHTS. PARK ASSIST FRONT AND REAR. ELECTRIC TILT AND SLIDE GLASS SUNROOF. PRIVACY GLASS. SPORT CDESIGN EXTERIOR MIRRORS. PDK TRANSMISSION. POEWER STEERING PLUS. SPORT CHRONO PACKAGE INCLUDING MODE SWITCH AND LAUNCH CONTROL. SWITCHABLE SPORTS EXHAUST SYSTEM. CRUISE CONTROL. AUTO DIMMING MIRRORS. LIGHT DESIGN PACKAGE (LED). HEATED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL. FULL ELECTRIC SPORTS SEATS 14 WAY MOVEMENT INCLUDING MEMORY FUNCTION. SEAT HEATING. FLOOR MATS. BOSE SURROUND SOUND SYSTEM. PORSCHE COMMUNICATION MANAGEMENT INCLUDING NAVIGATION MODULE. APPLE CARPLAY MODULE. USB INTERFACE. 3 YEAR WARRANTY AND ASSISTANCE PACKAGE. Porsche Centre Dublin 01 2353375. Afterhours contact Mark Kelly 087 7747871.

key Facts

  • Ad ID
    305750
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Porsche > 911
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Registration no.
    172D
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Year
    2017
  • Mileage
    1 mi
  • First Reg. Date
    Jun 2017
  • Doors
    2
  • Engine Size
    3
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Exit 16 M50,Dun Laoghaire,Rochestown Avenue
Co Dublin,
United Kingdom

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