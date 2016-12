1977 Porsche 911 Carrera 3.0 Targa

car description

To be OFFERED AT AUCTION at RM Sotheby's Paris event, February 8, 2017.200 bhp, 2,994 cc SOHC air-cooled horizontally opposed six-cylinder engine with Bosch K-Jetronic fuel injection, five-speed manual transmission, front and rear independent suspension, and four-wheel ventilated disc brakes. Wheelbase: 2,273 mmThe 110th of 646 Carrera 3.0 Targas produced for 1977Unusual ‘Works Turbo Look' bodywork Specially built for Glöckler of FrankfurtRecently restoredPresented here is a lovely Porsche Carrera 3.0 Targa that was specially built for one of the largest Porsche dealers in Germany at that time, Glöckler of Frankfurt. Completed on 13 August 1977, this unusual 3.0 Carrera Targa was finished in ‘Hellgelb' (Light Yellow) with a black leatherette interior and black carpeting, black anodized exterior trim, and a black Targa top insert. Its Certificate of Authenticity, issued by Porsche Deutschland GmbH on 9 July 2010, notes that the driver and passenger seats included pinstriped corduroy inserts. There were some interesting options specified by Glöckler, the most noteworthy being the M451 ‘Turbo Look' body package, which included widened front and rear fenders and quarter panels, a large rubber-edged whale-tail spoiler, a rubber front air dam, 7-inch and 8-inch wide, 16-inch diameter Fuchs light alloy wheels mounting 205/55 and 225/50 series radial tires, and a set of wheel spacers. This option package appears to pre-date the ‘Works Turbo Look' that became available on production order sheets in 1984. In 1974, Porsche 911s introduced the ‘impact-bumper' design, with a shorter front hood panel. Mandated by new U.S. safety regulations, these bumpers were tied by shock absorbers to a strengthened inner structure at both front and rear, and they could withstand a 5 mph collision without damage. A full-width reflector panel separated the tail-lamp assemblies. This Targa was ordered with Bilstein shock absorbers, tinted glass, a Blaupunkt Coburg radio and speaker package, a set of black ‘Porsche' door panel stripes, and a black stripe kit for the front hood, which included the ‘911' identifier, an option that was introduced in 1974. It is also fitted with dual mirrors and headlamp washers, and the engine has been upgraded with a set of oil-fed Carrera chain tensioners, and there is a leather-wrapped sport steering wheel.Factory-equipped with a 3.0 air-cooled engine that was a direct development of the 2.8 RSR racing engine of 1974, Porsche's Carrera 3.0, in either coupe or Targa form, was a rare and very desirable vehicle. This interesting wide-bodied example offers a distinctive, one-of-a-kind appearance that is unlikely to be found anywhere else.Moteur six-cylindres à plat refroidi par air, 2 994 cm³, 200 ch, 1 ACT, injection Bosch K-Jetronic, transmission manuelle cinq rapports, suspension avant et arrière indépendante, freins à disques ventilés sur les quatre roues. Empattement 2 273 mm.•110ème des 646 Carrera 3.0 produites en 1977•Carrosserie « Turbo Look Usine » peu commune•Réalisée spécialement pour l'agent Porsche Glöcker de Francfort•Restauration récenteLa Porsche présentée ici, une séduisante Carrera 3.0 Targa, a été spécialement réalisée pour l'un des principaux agents Porsche allemand de l'époque, Glöcker, de Francfort. Sortie d'usine le 13 août 1977, cette Carrera 3.0 particulière fut livrée avec une peinture « Hellgelb » (jaune pâle), un intérieur en simili cuir noir, des tapis de sol noirs, des enjoliveurs extérieurs anodisés noirs et le panneau de toit Targa noir. Son certificat d'authenticité, émis par Porsche Allemagne le 9 juillet 2010, précise que les sièges conducteur et passager comprennent des inserts en velours rayé. Parmi les intéressantes options demandées par Glöcker, le package « Turbo Look » M451 est le plus notable. Il inclut des ailes avant et arrière élargies, le grand aileron arrière pourvu d'un pourtour en caoutchouc noir, un spoiler avant entouré de caoutchouc et des jantes Fuchs en aluminium de 16 pouces de diamètre et 7 et 8 pouces de large, chaussées de pneus radiaux 205/55 et 225/50, avec des élargisseurs de voie.L'ensemble de ces équipements préfigure le « Turbo Look » d'usine proposé à partir de 1984.Dès 1974, Porsche avait déjà introduit le nouveau design de ses pare-chocs "antichocs", avec un capot avant plus court. Imposés par les nouvelles réglementations américaines, ces pare-chocs s'appuyaient sur un structure renforcée et des amortisseurs, à l'avant et à l'arrière, capables d'accepter sans dommage des chocs jusque 8 km/h. Une plaque de plastique s'insérait entre les deux blocs de feux arrière.Cette Porsche Targa a été livrée avec des amortisseurs Bilstein, des vitres teintées, un ensemble audio Blaupunkt Coburg fourni avec ses haut-parleurs, un jeu de panneaux de porte Porsche rayés noirs, et une bande noire sur le capot avant, avec le sigle "911", ce qui correspond à une option lancée en 1974. La voiture est équipée de deux rétroviseurs, de lave-phares, d'un volant sport gainé de cuir, et le moteur a été amélioré avec des tendeurs de chaîne Carrera à pression d'huile.Equipée d'origine du moteur 3 litres à refroidissement par air d'origine, une évolution du 2,8 litres RSR de compétition, la Porsche Carrera 3 litres, sous forme coupé ou Targa, était une auto éminemment désirable. Cet exemplaire, avec sa carrosserie élargie, propose une allure unique et exclusive, certainement difficile à retrouver ailleurs. To view this car and others currently consigned to this auction, please visit the RM website at rmsothebys.com/.