1974 Porsche 911 Carrera 2.7 MFI

To be OFFERED AT AUCTION at RM Sotheby's Paris event, February 8, 2017.210 bhp, 2,687 cc Type 911/83 air-cooled horizontally opposed six-cylinder engine with Bosch mechanical fuel injection; five-speed manual transmission; independent front suspension with torsion bars, McPherson struts, and an anti-roll bar; independent rear suspension with torsion bars, trailing arms, tubular dampers, and an anti-roll bar; and four-wheel disc brakes. Wheelbase: 2,271 mmOne of 1,036 European-specification 1974 Carrera CoupesDelivered new to FranceFully restored with a complete engine rebuildMatching numbers throughout, including original chassis, engine, and gearboxDue to newly enacted crash safety standards in the United States, the new for 1974 G-series of 911 featured shock-mounted bumpers, a stronger floor pan, and revised lighting, amongst other new features. However, the 1974 Carrera would retain the wonderful 210 brake horsepower, type 911/83 2.7-litre mechanically fuel-injected engine from the 1973 Carrera RS. This was a big difference from the U.S.-specification cars, which retained the 2.7-litre engine as found in the 911 S. Furthermore, the fenders and rear quarters were tastefully flated to accept seven- and eight-inch-wide Fuch forged alloy wheels, giving the car a slightly more aggressive stance. Produced in 1974 according to its accompanying Porsche Certificate of Authenticity, this particular 2.7 MFI was produced in November of 1974 and was delivered new to France outfitted with Dunlop tires, heated windscreen, and tinted windows. Finished in Grey metallic with a black interior and retaining its original chassis, engine, and gearbox, the car still resides in France today and has recently been fully restored with a complete engine rebuild. The car comes with numerous invoices chronicling the restoration and engine rebuild. Offering similar performance to the legendary 1973 Carrera 2.7 RS, the 1974 2.7 MFI offers a largely similar driving experience for a fraction of the price. Finished in silver with a black interior and plaid seat inserts, but without the iconic ducktail rear spoiler, this is the perfect 'sleeper' 911 for spirited Parisian driving.Type 911/83. Six-cylindres à plat avec injection mécanique Bosch, refroidissement par air, 2 687 cm³, transmission manuelle à cinq rapports, suspension avant indépendante avec barres de torsion, jambes McPherson et barre antiroulis, suspension arrière avec barre de torsion, bras oscillants amortisseurs tubulaires et barre antiroulis, freins à disque sur les quatre roues. Empattement : 2 271 mm•Un des 1 036 coupés Carrera de 1974 aux spécifications européennes•Voiture livrée neuve en France•Entièrement restaurée avec une réfection complète du moteur•Numéros de châssis, de moteur et de boîte de vitesses d'origine ("matching numbers")Du fait de nouvelles règlementations portant sur la sécurité aux USA, les 911 millésime 1974 de la série G comportaient des pare-chocs absorbeurs, des planchers renforcés, un éclairage modifié, parmi d'autres nouvelles caractéristiques. Toutefois, la Carrera 1974 conservait le merveilleux moteur 911/83 de 2,7 litre de la Carrera RS de 1973 développant 210 ch, alimenté par une injection mécanique. Cela constituait une grosse différence par rapport aux voitures aux spécifications américaines, qui étaient équipées du moteur 2,7 litre de la 911 S. De plus, les ailes et pare-chocs étaient suffisamment élargis pour accueillir des jantes Fuchs en aluminium de 7 ou 8 pouces de large qui conféraient à la voiture un style légèrement plus agressif.Construite en 1974 comme l'indique son Certificat d'Authenticité Porsche, la 2,7 litres MFI qui nous intéresse est sortie d'usine en novembre 1974 et a été livrée en France équipée de pneus Dunlop, d'un pare-brise chauffant et de vitres teintées. De couleur gris métallisé avec un intérieur noir, ayant conservé ses châssis, moteur et boîte de vitesses d'origine, la voiture se trouve toujours en France aujourd'hui ; elle a été récemment complètement restaurée, avec une remise en état complète du moteur. Les nombreuses factures fournies avec l'auto témoignent de ces travaux de restauration et de reconstruction mécanique.Proposant des performances similaires à celles de la légendaire Carrera 2,7 RS de 1973, la 2,7 MFI de 1974 offre des sensations de conduite identiques pour une fraction du prix de cette dernière. De couleur gris argenté avec un intérieur noir et des inserts à carreaux sur les sièges, mais dépourvue du fameux aileron en queue de canard, c'est une voiture qui cache bien son jeu et qui enchantera son propriétaire lors d'une balade parisienne.