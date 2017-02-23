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MERCEDES-BENZ SLS C180K 1.8 CLC SPORT COUPE AUTOMATIC

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2011 Make: MERCEDES-BENZ Model: SLS Trim: C180K 1.8 CLC SPORT COUPE AUTOMATIC Body: Coupe Trans: Automatic Mileage: 32000 Engine Size: 1800 Ext Color: Grey

Accessories

** ( 11 REG ) THE PRIVATE NUMBER PLATE CAN BE PURCHASED SEPARATELY ** VERY LOW MILEAGE MERCEDES CLC COUPE ONLY 32,000 MILES , IF YOU ARE LOOKING FOR A LOW MILEAGE MERCEDES CLC COUPE THIS IS THE ONE FOR YOU - ONLY 32,000 MILES FROM NEW WITH SERVICE HISTORY - A REALLY NICE CAR THAT HAS A SPECIFICATION WHICH INCLUDES FULL TWO TONE LEATHER UPHOLSTERY - AIR CONDITIONING - PADDLE SHIFT GEAR CHANGE - PARKING SENSORS FRONT AND REAR WITH VISUAL AND AUDIBLE SOUND AND DISPLAY - CRUISE CONTROL - ELECTRIC DOOR MIRRORS - TWIN SPOKE ALLOY WHEELS - AUTO LIGHTS AND RAIN SENSORS - MULTI FUNCTIONAL STEERING WHEEL - PAS - ABS BRAKING - TRACTION CONTROL - BLUETOOTH FOR MOBILE PHONE - CD PLAYER WITH AUX SYSTEM - FINISHED IN BEAUTIFUL TENORITE GREY METALLIC WITH CONTRASTING LEATHER UPHOLSTERY - SUPERB CONDITION THROUGHOUT - A GREAT CAR TO DRIVE - WE OFFER 5 DAY DRIVE AWAY INSURANCE WITH THIS VEHICLE - WHICH MEANS YOU COULD DRIVE THIS LOVELY LOW MILEAGE MERCEDES COUPE HOME TODAY .

key Facts

  • Ad ID
    412927
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Mercedes-Benz > SLS
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    32000 mi
  • Doors
    3
  • Engine Size
    1800
  • Engine Model
    1800
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