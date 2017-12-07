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MERCEDES SLK SLK200 KOMPRESSOR 2010 Auto 85600 Petrol Black

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car description

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key Facts

  • Ad ID
    417973
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    07/12/2017
  • Category
    Mercedes-Benz > SLK
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Petrol
  • Mileage
    85600 mi
  • Owners
    3
  • Doors
    2
  • Seats
    2
  • Engine Size
    1.796
  • Engine Model
    SLK200 KOMPRESSOR
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