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MERCEDES SLK 1.8 SLK200 KOMPRESSOR CONVERTIBLE 2DR TIP AUTO 2010

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£12,995
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car description

** FINANCE AVAILABLE FROM 8.9% APR ** JUST 21,057 MILES FROM NEW ** TWO PRIVATE OWNERS FROM NEW ** PREVIOUSLY SOLD AND SERVICED BY OURSELVES ** FULL SERVICE HISTORY ** MOT UNTIL 10TH MAY 2018 ** AN IMMACULATE EXAMPLE THROUGHOUT WITH GREEN METALLIC PAINTWORK ** FULL BLACK LEATHER WITH RED STITCHING ** THREE STAGE AIR SCARFS (NECK LEVEL HEATING) ** THREE STAGE HEATED FRONT SEATS ** FRONT AND REAR PARKING SENSORS ** 5x2 SPOKE 18" ALLOY WHEELS ** BLUETOOTH HANDSFREE READY ** CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER ** AIR CONDITIONING ** DUAL ZONE CLIMATE CONTROL ** AUTOMATIC HEADLIGHTS ** ELECTRIC MIRRORS ** ELECTRIC WINDOWS ** FRONT FOG LIGHTS WITH CHROME SURROUNDS ** GLOSS BLACK FRONT GRILL WITH CHROME INSERTS ** CHROME SIDE VENTS ** CHROME BODY VENTS ** CHROME EXHAUST TWIN TAILPIPES ** SPORT/COMFORT DRIVING MODES ** LEATHER PADDED STEERING WHEEL WITH RED STITCHING ** STEERING WHEEL CONTROLS ** MERCEDES-BENZ SILL PLATES ** MERCEDES-BENZ CARPETED FOOTMATS ** AUTOMATIC/TIPTRONIC GEARBOX WITH PADDLE SHIFT GEAR CHANGE ** 2 REMOTE KEYS AVAILABLE ** 3 MONTHS PARTS/LABOUR WARRANTY ** FREE DELIVERY ANYWHERE IN UK ** COMPLETELY MOTORING CHELTENHAM and GLOUCESTER **

key Facts

  • Ad ID
    307956
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    27/08/2017
  • Category
    Mercedes-Benz > SLK
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Green
  • Fuel type
    Petrol
  • Mileage
    21057 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    2
  • Seats
    2
  • Engine Size
    1.796
  • Engine Model
    1.8 SLK200 KOMPRESSOR CONVERTIBLE 2DR TIP AUTO
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4 Vernon Court, Meteor Business Park, Cheltenham Road East, Staverton
Gloucester, GL2 9QL, Gloucestershire
United Kingdom

Evo
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