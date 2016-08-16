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MERCEDES-BENZ SL CLASS 3.5 SL350 AMG SPORT 2d AUTO 306 BHP

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2014 Make: MERCEDES-BENZ Model: SL CLASS Trim: 3.5 SL350 AMG SPORT 2d AUTO 306 BHP Body: Convertible Trans: Automatic Mileage: 21500 Engine Size: 3498 Ext Color: RED

Accessories

SPORTS CAR WITH A WOW FACTOR! ABSOLUTELY STUNNING! Options: CREAM/ PORCELAIN FULL NAPPA LEATHER, REVERSING CAMERA, ELECTRIC WIND DEFLECTOR, AIRSCARF - NECK LEVEL HEATING, DAB DIGITAL RADIO, BLCK ASH WOOD TRIM ... Standard: COMAND DVD SAT NAV WITH COMAND ONLINE, PANROOF / PANORAMIC GLASS VARIO-ROOF, 19" AMG 5-SPOKE DESIGN ALLOY WHEELS WITH VERY GOOD MATCHING PIRELLI PZERO TYRES, ACTIVE PARK ASSIST INCLUDING PARKTRONIC, HEATED SEATS, FULL ELECTRIC MEMORY SEATS, INTELLIGENT LIGHTING: BI-XENONS WITH LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, Lowered Sports Suspension, AMG 3-Spoke Multifunction Sports Steering Wheel, AMG Sport Package, AMG Body Styling, Speed Limit Assist, Media Interface, High Beam Assist, Electric Folding Door Mirrors, Luxury Auto Climate Control + Aircon [a/c], Start-Stop, Bluetooth, Sunroof, Powerhood ... IMMACULATE, FULL SERVICE HISTORY, x3 SERVICES - LAST SERVICED BY MAIN DEALER AT 19k MILES IN JUNE 2017, MOT UNTIL DECEMBER 2018 (no advisories), 2 KEYS, 2 OWNERS, FIRE OPAL RED ... CALL TODAY TO LEAVE A SMALL DEPOSIT & SECURE THIS VEHICLE, ALL CREDIT CARDS ACCEPTED, INDOOR SHOWROOM, LE4 9HU, ** WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK, MON-SAT 9AM-5PM, SUN 11AM-4PM ** DRIVE AWAY INSURANCE AVAILABLE - FINANCE AVAILABLE - NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE - PART EXCHANGE CONSIDERED ...

key Facts

  • Ad ID
    414983
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Mercedes-Benz > SL
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Red
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    21500 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    3498
  • Engine Model
    3498
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