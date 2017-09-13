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MERCEDES CLS CLS350 3.0 CDI GRAND EDITION 2010 Auto 62000 Diesel Silver

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car description

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key Facts

  • Ad ID
    323948
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    13/09/2017
  • Category
    Mercedes-Benz > CLS
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    62000 mi
  • Owners
    -
  • Doors
    4
  • Seats
    4
  • Engine Size
    2.987
  • Engine Model
    CLS350 3.0 CDI GRAND EDITION
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Buckley Street, Bury
Bury, BL95AF, Greater Manchester
United Kingdom

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