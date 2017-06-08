Mercedes-Benz > CLS

Variant name:CLS350 BLUETEC AMG LINE PREMIUM PLUS ,Derivative:C218 ,Variant: 3.0 CLS350 CDI BlueTEC AMG Line (Premium Plus) 9G-Tronic Plus 4dr
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