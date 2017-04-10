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Mercedes-Benz 220s/220se Saloon/Coupe & Cabriolet

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£2,800
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John L. Geraghty
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car description

1995 MERCEDES E220 CONVERTIBLE SPORT LINE AUTOMATIC
ONLY 1 FORMER KEEPER FROM NEW
VERY RARE SPORT LINE EXAMPLE IN FACTORY WHITE WITH CONTRASTING DARK BLUE MOHAIR ROOF AND FULL BLUE LEATHER INTERIOR

WITH 133,980 MILES WITH FULL SERVICE HISTORY

Accessories

ALLOY WHEELS
EXTERIOR CHROME PACK
REAR SPOILER
FULL LEATHER INTERIOR
HEATED SEATS
ELECTRIC MIRRORS
ELECTRIC WINDOWS
ELECTRIC CONVERTIBLE ROOF
CD / RADIO
WOOD DASH TRIMS

key Facts

  • Ad ID
    258170
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Mercedes-Benz > 220s/220se Saloon/Coupe & Cabriolet
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    White
  • Colour type
    Metallic
  • Registration no.
    N507BMF
  • Drivetrain
    Front-wheel drive
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Year
    1995
  • Mileage
    133980 mi
  • First Reg. Date
    Apr 2018
  • MOT expiry
    Jan 2018
  • Owners
    2
John L. Geraghty
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