Mercedes-Benz > 220s/220se Saloon/Coupe & Cabriolet

1995 MERCEDES E220 CONVERTIBLE SPORT LINE AUTOMATIC
ONLY 1 FORMER KEEPER FROM NEW
VERY RARE SPORT LINE EXAMPLE IN FACTORY WHITE WITH CONTRASTING DARK BLUE MOHAIR ROOF AND FULL BLUE LEATHER INTERIOR
WITH 133,980 MILES WITH FULL SERVICE HISTORY
ALLOY WHEELS
EXTERIOR CHROME PACK
REAR SPOILER
FULL LEATHER INTERIOR
HEATED SEATS
ELECTRIC MIRRORS
ELECTRIC WINDOWS
ELECTRIC CONVERTIBLE ROOF
CD / RADIO
WOOD DASH TRIMS
The locations for discovering exotic machines hiding away have, in recen...
We’ve always been suckers for a classically configured big-capacity V8, ...