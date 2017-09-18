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2008 MAZDA RX8

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car description

2008 MAZDA RX8 231 PS, ;;EXCELLENT SPEC WITH EXTRAS, ;;BODYKIT, ;;FULL BLACK LEATHER ELE SPORTS SEATS, ;;HEATED SEATS, ;;SERVICE HISTORY, ;;LOOKS AND DRIVES VERY GOOD, ;;HPI CLEARED WITH VOSA SERVICE HISTORY, ;;JULY 2018 MOT AND FULL SERVICE ;;Standard Features - Climate Control, Alarm, Alloy Wheels, Electric Windows, In Car Entertainment, Heated seats, Airbags, Power steering, Remote central locking, Immobiliser, CD Player, Sports seats. 4 seats, 4 doors, ;;ALL CARS WILL BE INSPECTED/MOTED BEFORE THE SALE AND ANY FAULTS/FAILURES ARE REPAIRED TO THE HIGH STANDARD, ;;ALL DEALER FACILITIES, ;;DRIVE AWAY INSURANCE, ;;FINANCE AVAILABLE ON SOME VEHICLES, ;;PLEASE CHECK OUT OUR WEBSITE FOR FULL STOCK, ;;ALL MAJOR DEBIT AND CREDIT CARDS ACCEPTED, ;;WE ARE BASED IN CITY OF EDINBURGH (SCOTLAND). 5 MINS FROM WAVERLEY TRAIN STATION, AND 20 MINS FROM EDINBURGH AIRPORT, ;;AUTORANGE CAR SALES IS A QUAILTY USED CAR DEALERSHIP IN CITY OF EDINBURGH WITH LARGE STOCK OF USED CARS AT AUTORANGE CAR SALES WE ARE PLEASED TO OFFER OUR CUSTOMERS EXCELLENT CUSTOMER SERVICE, ;;FOR COMPLETE PEACE OF MIND ALL OUR VEHICLES COME WITH, ;;LONG MOT, FULL SERVICE, DETAILED VALET, ;;ALL VEHICLES ARE VOSA HISTORY AND HPI CHECKED, ;;WE OFFER 6, 12, 24 MONTHS EXTENDED WARRANTY, ;;PART EXCHANGE WELCOME, ;;NATIONWIDE DELIVERY SERVICE AVAILABLE, ;;PLEASE CONTACT US TODAY TO ARRANGE VIEWING/TEST DRIVE OR TO SECURE YOUR VEHICLE!! ;;AUTORANGE CAR SALES ;10 Marionville Road ;Edinburgh ;EH7 5TX ;;OPEN 7 DAYS ;MONDAY TO SATURDAY 9AM TO 6PM ;SUNDAY 11AM TO 5PM ;0738 857 5282 ;0131 341 0675;

key Facts

  • Ad ID
    330412
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    18/09/2017
  • Category
    Mazda > RX-8
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    50000 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    4
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.616
  • Engine Model
    231PS, FULL LEATHER, LONG MOT, 6 SPEED
Email Dealer >>

10. Marionville Road, Edinburgh
EH7 5TX, Midlothian
United Kingdom

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