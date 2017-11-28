MAZDA MX-5 SE-L NAV

Type: Used Year: 2017 Make: MAZDA Model: MX-5 Trim: SE-L NAV Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 20 Engine Size: 1496 Ext Color: GREY
Satellite Navigation,Climate Control,Cruise Control,Cupholders,Fuel Computer,Wind Deflector,Leather Steering Wheel,Bluetooth Preparation (Phone),Front Electric Windows,Power Assisted Steering (PAS),Alloy Wheels,Convertible,Anti Lock Brakes,Remote Central Locking,Alarm,Driver Airbag,Speed Limiter,Electric & Heated Door Mirrors,Electronic Stability Programme (ESP)
Dundee Mazda
DD21UG
United Kingdom
Aug 7, 2017
Nov 28, 2017