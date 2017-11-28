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MAZDA MX-5 RF SE-L NAV

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2017 Make: MAZDA Model: MX-5 Trim: RF SE-L NAV Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 1000 Engine Size: 1496 Ext Color: GREY

Accessories

Satellite Navigation,Climate Control,Cruise Control,Cupholders,Fuel Computer,Wind Deflector,Leather Steering Wheel,Bluetooth Preparation (Phone),Front Electric Windows,Power Assisted Steering (PAS),Alloy Wheels,Convertible,Anti Lock Brakes,Remote Central Locking,Alarm,Driver Airbag,Speed Limiter,Electric & Heated Door Mirrors,Electronic Stability Programme (ESP)

key Facts

  • Ad ID
    417897
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Mazda > MX5
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    1000 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    1496
  • Engine Model
    1496
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