MAZDA MX-5 MX-5 1.8 i Arctic Limited Edition dr

Type: Used Year: 2004 Make: MAZDA Model: MX-5 Trim: MX-5 1.8 i Arctic Limited Edition dr Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 97000 Engine Size: 1840 Ext Color: Grey
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