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MAZDA MX-5 MX-5 1.8 i Arctic Limited Edition dr

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£2,250
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car description

Type: Used Year: 2004 Make: MAZDA Model: MX-5 Trim: MX-5 1.8 i Arctic Limited Edition dr Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 97000 Engine Size: 1840 Ext Color: Grey

Accessories

Grey, TO SEE OUR 5 MINUTE VIDEO OF THIS CAR PLEASE VISIT OUR FACEBOOK PAGE**CARSHOPFERRYHILL BUDGET MOTORCENTRE ,A167 DURHAM ROAD,FERRYHILL, CO DURHAM,DL17 8RS**, Speakers, Engine Immobiliser, Electric Heated Seats, Auxiliary Heating, Passenger Airbag, Drivers Airbag, Power Assisted Steering, Electric Windows, Central Locking, CD Player, Alloy Wheels, Air Conditioning, ABS. 2 seats, **NICE LITTLE MAZDA Mx5 EUPHONIC SPECIAL EDITION**97,000 MILES WITH GOOD SERVICE RECORD 3 KEEPERS FROM NEW**6 SERVICE ENTRIES**2 KEYS**GOOD SPECIFICATION WHICH CONSISTS OF HEATED LEATHER UPHOLSTERY,AIR CON,ELECTRIC WINDOWS**ALL WHEELS ARE IN GOOD SHAPE AND ALL TYRES ARE EXCELLENT,AS IS BODYWORK ,ROOF AND INTERIOR**IT DRIVES SUPERB WITH LOTS OF POWER & SWIFT GEAR SELECTION**WARRANTY IS INCLUDED AND PART EXCHANGE IS ACCEPTED**, FINANCE AVAILABLE*LOOK FOR OUR DAILY DISCOUNTS & SPECIAL OFFERS,PRICES CHANGING DAILY,DON'T MISS OUT, 2,250

key Facts

  • Ad ID
    316746
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Mazda > MX5
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    97000 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    1840
  • Engine Model
    1840
Email Dealer >>

Car Shop Ferryhill
DL178RS,
United Kingdom

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