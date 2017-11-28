MAZDA MX-5 1.6 Convertible 2dr Petrol Manual (188 g/km, 110 bhp)

Type: Used Year: 2002 Make: MAZDA Model: MX-5 Trim: 1.6 Convertible 2dr Petrol Manual (188 g/km, 110 bhp) Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 40165 Engine Size: 1598 Ext Color: Silver
Silver, VERY LOW LOW MILES, MOT NOVEMBER 2018, NEW ROOF, LOTS OF SERVICE HISTORY, 2 KEYS, HPI CLEAR, PART EXCHANGE WELCOME, Alarm, Electric Windows (Front/Rear), In Car Entertainment (Radio/Cassette). FIXED PRICES. ADDITIONAL FEES APPLY. STANDARD AUCTION TERMS APPLY. PART EXCHANGE WECOME., 1,570
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LU56JQ, Bedfordshire
United Kingdom
Aug 7, 2017
Nov 28, 2017