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MAZDA MX-5 1.6 Convertible 2dr Petrol Manual (188 g/km, 110 bhp)

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car description

Type: Used Year: 2002 Make: MAZDA Model: MX-5 Trim: 1.6 Convertible 2dr Petrol Manual (188 g/km, 110 bhp) Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 40165 Engine Size: 1598 Ext Color: Silver

Accessories

Silver, VERY LOW LOW MILES, MOT NOVEMBER 2018, NEW ROOF, LOTS OF SERVICE HISTORY, 2 KEYS, HPI CLEAR, PART EXCHANGE WELCOME, Alarm, Electric Windows (Front/Rear), In Car Entertainment (Radio/Cassette). FIXED PRICES. ADDITIONAL FEES APPLY. STANDARD AUCTION TERMS APPLY. PART EXCHANGE WECOME., 1,570

key Facts

  • Ad ID
    420615
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Mazda > MX5
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    40165 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    1598
  • Engine Model
    1598
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£1,570

buyitnowcarauction.com
LU56JQ, Bedfordshire
United Kingdom

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