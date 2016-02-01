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MASERATI QUATTROPORTE V8 DuoSelect Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2004 Make: MASERATI Model: QUATTROPORTE Trim: V8 DuoSelect Auto Body: Sedan Trans: Automatic Mileage: 23000 Engine Size: 4244 Ext Color: GREY

Accessories

Metallic Grey, ONLY 23,000 MILES FROM NEW, LAST OWNER SINCE 2004, LONDON CAR HAS A FEW MARKS AROUND THE BODYWORK, HENCE PRICE, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, AUTOMATIC, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, ALARM, 3 KEYS, PARKING SENSORS, ELECTRIC MEMORY SEATS, CD, SAT NAV, ELECTRIC SUNROOF, TRIP COMP, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, WALNUT DASH, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411413
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Maserati > Quattroporte
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    23000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    4244
  • Engine Model
    4244
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