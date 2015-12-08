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Maserati Granturismo

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COMPETITIVE NO DEPOSIT 5.9 % APR ON REQUEST, 50 % OFF 3 YEAR PREMIUM WARRANTY OFFER, A 3 YR WARRANTY IS AVAILABLE NORMALLY £3995 , A 50% DEALER CONTRIBUTION LEAVING £1995 TO PAY, WEAR & TEAR ''INCLUDING WORN PARTS'', PARTS & LABOUR, NATIONWIDE COVER, NO EXCESS, UPTO CURRENT MARKET VALUE, COURTESY CAR, ALL OUR VEHICLES ARE HPI AND MILEAGE VERIFIED, PRICE MATCH GUARANTEED ON LIKE FOR LIKE VEHICLES, LATE NIGHT VIEWINGS BY APPOINTMENT

Accessories

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key Facts

  • Ad ID
    411711
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Maserati > GranTurismo
  • Mileage
    23000 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    3
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912
Sheffield, South Yorkshire
United Kingdom

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