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LEXUS LS 4.0 LS V8 Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 1995 Make: LEXUS Model: LS Trim: 4.0 LS V8 Auto Body: Sedan Trans: Automatic Mileage: 51000 Engine Size: 3969 Ext Color: WHITE

Accessories

Full service history, White, 1 OWNER FROM NEW, FULL TOYOTA SERVICE HISTORY, CAMBELT REPLACED AT 40,000 MILES, IMMACULATE THROUGHOUT, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, LOW MILES, AUTOMATIC, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ALARM, 2 KEYS, ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS, CD, ELECTRIC SUNROOF, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, WALNUT DASH, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411415
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Lexus > LS
  • Colour
    White
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    51000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    3969
  • Engine Model
    3969
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Chesham, HP53EE, Buckinghamshire
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