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LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 4.2 V8 Supercharged First Edition Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2005 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER SPORT Trim: 4.2 V8 Supercharged First Edition Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 147000 Engine Size: 4197 Ext Color: ORANGE

Accessories

Metallic Orange, 1ST EDITION, RARE MODEL, LPG CONVERTED, GOOD CONDITION, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, AUTOMATIC, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ALARM, IMMOBILIZER, PARKING SENSORS, ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS, CD, SAT NAV, SIDE STEPS, TINTED WINDOWS, TRIP COMP, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411409
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    147000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    4197
  • Engine Model
    4197
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