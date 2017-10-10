LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.6 TD V8 HSE 5dr Auto

Type: Used Year: 2007 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER SPORT Trim: 3.6 TD V8 HSE 5dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 100000 Engine Size: 3630 Ext Color: Grey
Metallic Grey, FULL SERVICE HISTORY + 9 STAMPS, SAT NAV, CRUISE/LIMITER, SUNROOF, FRONT AND REAR HEATED SEATS, AUTO CLIMATE, ELECTRIC POWERFOLD MIRRORS, BLUETOOTH, AUTO LIGHTS, FRIDGE, ELECTRIC MEMORY SEATS, UPGRADED SOUND SYSTEM, REAR MEDIA SYSTEM, TERRAIN CONTROL, 20'' ALLOY WHEELS, SENSORS, MILEAGE 101062, 5+ owners, Last serviced on 10/10/2017 at 99,574 miles, Full service history, White Full leather interior, Four wheel-drive, 20'' ALLOY WHEELS, FRONT AND REAR PARKING SENSORS, FRONT FOG LIGHTS, ELECTRIC OPEN SUNROOF, VOICE CONTROL FUNCTION, CRUISE CONTROL WITH LIMITER, HEATED LEATHER SEATS FRONT AND REAR, AUTO CLIMATE CONTROL, FULL ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC POWERFOLD MIRRORS, LIT SUNVISOR MIRRORS, CD RADIO+AUX+USB+STEERING CONROLS, BLUETOOTH TELEPHONE, CUPHOLDERS, ISOFIX, AUTO XENON HEADLIGHTS, FRIDGE, ELECTRIC MEMORY SEATS, HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, REAR MEDIA SYSTEM, TERRAIN CONTROL OPTIONS, SAT NAV, RAIN SENSORS, FULL CREAM LEATHER INTERIOR, HEATED FRONT SCREEN. 5 seats, Please visit www.fgcarsloughborough.co.uk for our full range of stock..., 9,978 p/x welcome
F G Cars Ltd
Loughborough, LE111DY, Leicestershire
United Kingdom
Oct 31, 2017