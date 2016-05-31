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LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.7 TDV6 S Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2007 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER SPORT Trim: 2.7 TDV6 S Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 101000 Engine Size: 2720 Ext Color: SILVER

Accessories

Full service history, Metallic Silver, VERY GOOD CONDITION, LADY OWNER, FULL SERVICE HISTORY, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, AIR BAGS, ABS, VELOUR TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ALARM, IMMOBILIZER, PARKING SENSORS, ELECTRIC SEATS, CD, TINTED WINDOWS, TRIP COMP, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, FULLY LOADED, DRIVES SUPERB, USUAL EXTRAS, VIEWING ESSENTIAL, FULLY LOADED, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411406
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    101000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2720
  • Engine Model
    2720
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