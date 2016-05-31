loading Loading please wait....
Like us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe to YouTube

Land Rover Range Rover Evoque

Photos Map

car description

Variant name:SD4 PRESTIGE LUX ,Derivative:MK1 (LV) ,Variant: 2.2 SD4 Prestige LUX 4x4 5dr

Accessories

Grey, CALL 01992469636 TODAY! LOW RATE ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, 3 owners, ++ ORKNEY GREY WITH EBONY INTERIOR ++, ++ FULL LAND ROVER SERVICE HISTORY ++, ++ SATELLITE NAVIGATION ++, ++ PANORAMIC ROOF ++, ++ PROXIMITY MIRROR CAMERA ++, ++ BLUETOOTH ++, ++ 19'' ALLOY WHEELS ++, ++ AIR CONDITIONING ++, ++ XENON HEADLAMPS ++, ++ CENTRE CONSOLE INSERTS ++, ++ SURROUND CAMERA SYSTEM ++, ++ MULTI FUNCTION LEATHER STEERING WHEEL ++, ++ ON BOARD FRONT TELEVISION ++, ++ CRUISE CONTROL ++, ++ VOICE INPUT SYSTEM ++, ++ PARK DISTANCE CONTROL SENSOR ++, ++ DAB TUNER ++, ++ POWERED TAILGATE ++, ++ AUTO DRIVE AWAY LOCKING ++, ++ ELECTRIC WINDOWS & MIRRORS ++, ++ PREMIUM LEATHER FACIA ++, ++ DUAL ZONE CLIMATE CONTROL ++, ++ STOP/START SYSTEM ++, ++ PREMIUM AUDIO AND IN CAR ENTERTAINMENT ++, ++ ELECTRIC SEAT ADJUSTMENT ++, ++ AUTO HEAD LIGHTS & WASHERS ++, ++ PARKING ASSIST ++, ++ BODY COLOUR ROOF ++, ++ KEYLESS START ++, ++ REAR SEAT TRAYS ++, ++ HILL DESCENT CONTROL ++, ++ RAIN SENSORS ++, ++ BODY COLOURED MIRRORS ++, ** HUGE SPEC EVOQUE WHICH TICKS ALL THE BOXES!!! PERFECT FAMILY VEHICLE PACKED WITH GADGETS!!. 5 seats, A STUNNING EXAMPLE!!! ALL OUR CARS ARE HPI CLEAR, HAVE A LONG MOT THAT HAS NO ADVISORIES AND ARE SERVICED UP TO DATE. WE ARE REGULATED BY THE FCA AND OFFER FANTASTIC LOW INTEREST RATES FOR HP OR PCP OPTIONS. WE ALSO OFFER A GOOD SELECTION OF PRODUCTS INCLUDING EXTENDED AA GOLD WARRANTIES 12, 24 OR 36 MONTHS ADMINISTERED BY THE AA (AUTOMOBILE ASSOCIATION). YOUR PART EXCHANGE IS WELCOME, SO PLEASE CALL OUR SALES TEAM ON 01992 469636 OR VISIT OUR WEBSITE., £21,990

key Facts

  • Ad ID
    416972
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Grey
  • Registration no.
    WN12OJC
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Year
    2012
  • Mileage
    49000 mi
  • First Reg. Date
    May 2012
  • Owners
    3
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2.2
Email Dealer >>

more from this dealership

People who viewed this item also viewed

£21,990

96a Burford Street,Hoddesdon,
EN11 8JL
United Kingdom

Email Dealer >>

Related content

Evo
Octane, the essential read for every classic car enthusiast.
View offer
Try 5 issues of octane today for just £5 and receive a free welcome gift!