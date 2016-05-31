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LAND ROVER RANGE ROVER 3.6 TDV8 VOGUE SE 4dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2007 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER Trim: 3.6 TDV8 VOGUE SE 4dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 102000 Engine Size: 3630 Ext Color: BLACK

Accessories

RANGE ROVER VOGUE SE 3.6 TDV8 AUTOMATIC, ABSOLUTE SUPERB EXAMPLE INSIDE AND OUT AND DRIVES SUPERB, 102000 MILES SERVICE BOOK WITH 8 STAMPS, MOT 15-02-2018, POWER STEERING, ABS, ESP, ALLOYS, CRUISE CONTROL, CD, SAT NAV, TV SCREENS IN HEADRESTS WITH TWO HEADPHONES IN CASES, HEATED SEATS,AIR CON SEATS, LEATHER SEATS, EXTRA REAR SEATS,E/SEATS, E/WINDOWS, E/MIRRORS,E/SUNROOF, AIR CON CLIMATE, REMOTE CENTRAL LOCKING (TWO KEYS)FINANCE ARRANGED.ANY FURTHER QUESTIONS CALL 07860802942.VIEWING BY APPOINTMENT ONLY.THANKS FOR LOOKING.

key Facts

  • Ad ID
    419024
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    102000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    3630
  • Engine Model
    3630
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