LAND ROVER RANGE ROVER 3.6 TDV8 VOGUE SE 4dr Auto

Type: Used Year: 2007 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER Trim: 3.6 TDV8 VOGUE SE 4dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 102000 Engine Size: 3630 Ext Color: BLACK
RANGE ROVER VOGUE SE 3.6 TDV8 AUTOMATIC, ABSOLUTE SUPERB EXAMPLE INSIDE AND OUT AND DRIVES SUPERB, 102000 MILES SERVICE BOOK WITH 8 STAMPS, MOT 15-02-2018, POWER STEERING, ABS, ESP, ALLOYS, CRUISE CONTROL, CD, SAT NAV, TV SCREENS IN HEADRESTS WITH TWO HEADPHONES IN CASES, HEATED SEATS,AIR CON SEATS, LEATHER SEATS, EXTRA REAR SEATS,E/SEATS, E/WINDOWS, E/MIRRORS,E/SUNROOF, AIR CON CLIMATE, REMOTE CENTRAL LOCKING (TWO KEYS)FINANCE ARRANGED.ANY FURTHER QUESTIONS CALL 07860802942.VIEWING BY APPOINTMENT ONLY.THANKS FOR LOOKING.
Hayes Cars Ltd
CM63LA, Essex
United Kingdom
Oct 31, 2017