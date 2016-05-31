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LAND ROVER RANGE ROVER 3.6 TDV8 VOGUE Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2007 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER Trim: 3.6 TDV8 VOGUE Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 149000 Engine Size: 3630 Ext Color: SILVER

Accessories

Service history, Metallic Silver, GOOD CONDITION, SERVICE HISTORY, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, AUTOMATIC, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ALARM, IMMOBILIZER, PARKING SENSORS, ELECTRIC HEATED MEMORY SEATS, CD, SIDE STEPS, TRIP COMP, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, WALNUT DASH, FULLY LOADED, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, AND ACCEPT ALL METHODS OF PAYMENTS. WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411410
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    149000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    3630
  • Engine Model
    3630
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