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LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 Td6 VOGUE 4dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2005 Make: LAND ROVER Model: RANGE ROVER Trim: 3.0 Td6 VOGUE 4dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 107000 Engine Size: 2926 Ext Color: BLUE

Accessories

RANGE ROVER VOGUE 3.0 TD6 AUTOMATIC, TWO PREVIOUS OWNERS 107000 MILES SERVICE BOOK WITH 12 STAMPS THE LAST AT 105936 MILES ON 07-05-17, MAY MOT BUT NEW ONE WILL BE DONE BEFORE THE CAR GOES, ABSOLUTELY EXCELLENT INSIDE AND OUT AND DRIVES SUPERB, POWER STEERING, ABS, ESP, ALLOYS, CD, SAT NAV, CRUISE CONTROL, HEATED SEATS, LEATHER SEATS,E/SEATS, E/WINDOWS, E/MIRRORS, E/SUNROOF, AIR CON CLIMATE, REMOTE CENTRAL LOCKING (TWO KEYS)ANY FURTHER QUESTIONS CALL 07860802942.VIEWING BY APPOINTMENT ONLY.THANKS FOR LOOKING.

key Facts

  • Ad ID
    419022
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    107000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    2926
  • Engine Model
    2926
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