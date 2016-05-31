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2014 Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic

Map

car description

2014 / 14 REG + 106,000 MILES (ALL MOTORWAY MILES) + 1 PREVIOUS OWNER FROM NEW + FULL MAIN AGENT LAND ROVER SERVICE HISTORY + ELECTRIC PAN ROOF + 5 X CAMERAS + BLIND SPOT ASSIT + LANE ASSIST + ADAPTIVE CRUISE CONTROL + SAT NAV + VIRTUAL COCKPIT + FIXED SIDE STEPS + TWO TONE FULL LEATHER INTERIOR + ELECTRIC MASSAGING SEATS + HEATED AND COOLED SEATS + ELECTRIC STEERING WHEEL + HEATED STEERING + AMBIENT LIGHTING + MERIDIAN SOUND SYSTEM + HIGH BEEN ASSIST + ELECTRIC FOLDING MIRRORS + PRIVACY GLASS + REAR HEATED AND COOLED SEATS + REAR CLIMATE CONTROL + RED BREMBO BRAKES + 22 INCH MATT ANTHRACITE ALLOYS + ELECTRIC BOOT + SAT NAV + KEYLESS ENTRY AND GO + COOLER / FRIDGE BOX + AND ALL USUAL HSE REFINEMENTS.

Accessories

2014 land-rover range-rover sport autobiography dynamic alloy-wheels cruise-control privacy-glass sat-nav side-steps 4wd estate petrol suv luxury british v8 range rover

key Facts

  • Ad ID
    410444
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Year
    2014
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