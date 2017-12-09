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2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

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FINANCE AVAILABLE FROM GBP 250pm WITH GBP 2000 DEPOSIT OR WE CAN OFFER FINANCE WITH GBP 0 DEPOSIT. ;www autorangecarsales co uk 0131 341 0675 ;2007 RANGE ROVER SPORT 2.7 TDV6, ;;FINANCE AVAILABLE, ;;APPOINTMENTS ONLY!!!, ;;EXCELLENT SPEC!! ;;FULL HST BODY KIT WITH FACE LIFT REAR LED LIGHTS!!! ;;LED HEADLIGHT XENON, ;;FRONT AND REAR PARKING SENSORS, ;;TWIN EXHAUST, ;;FULL CUST BLACK/CLEAM LEATHER, ;;HEAD REST TV'S, ;;PRIVACY GLASS, ;;2 KEYS, ;;FULL SERVICE HISTORY TIMIMG BELT CHANGED AT 83000 MILES, ;;VOSA MOT HISTORY HPI CHECKED, ;;JULY 2018WITH FULL SERVICE, ;;4 GOOD TYRES 22INC WHEELS, ;;LOOKS AND DRIVES VERY GOOD FOR THE AGE, ;;Full Leather, Air Conditioning, Cruise Control, Climate Control, Privacy Glass, Electric Seats, Remote Alarm, Remote Central Locking, Front Centre Armrest, Heated Seats, Retractable Headrests, Rear Armrest, Rear Headrests, Multi-function Steering Wheel, Power Steering, Traction Control, Trip Computer, ABS, Immobiliser, Multiple Airbags, Side Steps, Child Locks, Parking Sensors, Colour Coded Body, Front Fog Lamps, Rear Wash/wipe, Metallic Paintwork, Electric Windows, Electric Mirrors, CD Player. ;;AUTO RANGE CAR SALES IS AA APPROVED DEALERSHIP, ;;ALL CARS WILL BE INSPECTED/MOTED BEFORE THE SALE AND ANY FAULTS/FAILURES ARE REPAIRED TO THE HIGH STANDARD, ;;ALL DEALER FACILITIES, ;;DRIVE AWAY INSURANCE, ;;FINANCE AVAILABLE ON SOME VEHICLES, ;;PLEASE CHECK OUT OUR WEBSITE FOR FULL STOCK, ;;ALL MAJOR DEBIT AND CREDIT CARDS ACCEPTED, ;;WE ARE BASED IN CITY OF EDINBURGH (SCOTLAND). 5 MINS FROM WAVERLEY TRAIN STATION, AND 20 MINS FROM EDINBURGH AIRPORT, ;;AUTORANGE CAR SALES IS A QUAILTY USED CAR DEALERSHIP IN CITY OF EDINBURGH WITH LARGE STOCK OF USED CARS AT AUTORANGE CAR SALES WE ARE PLEASED TO OFFER OUR CUSTOMERS EXCELLENT CUSTOMER SERVICE, ;;FOR COMPLETE PEACE OF MIND ALL OUR VEHICLES COME WITH, ;;LONG MOT, FULL SERVICE, DETAILED VALET, ;;ALL VEHICLES ARE VOSA HISTORY AND HPI CHECKED, ;;WE OFFER 6, 12, 24 MONTHS EXTENDED WARRANTY, ;;PART EXCHANGE WELCOME, ;;NATIONWIDE DELIVERY SERVICE AVAILABLE, ;;PLEASE CONTACT US TODAY TO ARRANGE VIEWING/TEST DRIVE OR TO SECURE YOUR VEHICLE!! ;;AUTORANGE CAR SALES ;10 Marionville Road ;Edinburgh ;EH7 5TX ;;OPEN 7 DAYS ;MONDAY TO SATURDAY 9AM TO 6PM ;SUNDAY 11AM TO 5PM ;0738 857 5282 ;0131 341 0675 ;

key Facts

  • Ad ID
    420765
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    09/12/2017
  • Category
    Land Rover > Range Rover
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    96000 mi
  • Owners
    -
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Size
    2.72
  • Engine Model
    TDV6 SPORT S HST UPGRADED, QUILTED LEATHER
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10. Marionville Road, Edinburgh
EH7 5TX, Midlothian
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