LAND ROVER FREELANDER Td4 E S 2.2

Type: Used Year: 2009 Make: LAND ROVER Model: FREELANDER Trim: Td4 E S 2.2 Body: Station Wagon Trans: Manual Mileage: 99000 Engine Size: 2200 Ext Color: Grey
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Tyneside Autoparc
NE35HE
United Kingdom
Jan 6, 2016
Oct 31, 2017