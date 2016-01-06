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LAND ROVER FREELANDER Td4 E S 2.2

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2009 Make: LAND ROVER Model: FREELANDER Trim: Td4 E S 2.2 Body: Station Wagon Trans: Manual Mileage: 99000 Engine Size: 2200 Ext Color: Grey

Accessories

**FULL L/R SERVICE HISTORY** **AMAZING VALUE**, LOVELY CONDITION, NEW CONTINENTAL TYRES ALL ROUND, BEAT THE DECEMBER 4X4 PRICE INCREASE, READY TO DRIVE AWAY TODAY, HPI CLEAR, NOT TO BE MISSED!!. Good quality, reliable used cars for sale at an extremely fair price in Gosforth in Newcastle Upon Tyne. Visit www.parclanecars.co.uk, call 0191 340 1291 or email parklane2cars@yahoo.com for more details. 6 Speed Gearbox,Turbo Diesel,Alloy Wheels,Electric Mirrors,Air Conditioning,CD Player,Climate Control,Drivers Seat Height Adjustment,Elec Windows,Power Steering,ABS Brakes,Central Locking,Front Fog Lights,ISOFIX Anchor Points,Multi Airbags,Parking sensors,Traction Control

key Facts

  • Ad ID
    413817
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Freelander
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    99000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2200
  • Engine Model
    2200
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