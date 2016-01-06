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LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 XS 4X4 5dr

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2012 Make: LAND ROVER Model: FREELANDER Trim: 2.2 TD4 XS 4X4 5dr Body: SUV Trans: Manual Mileage: 57926 Engine Size: 2179 Ext Color: Silver

Accessories

Silver, XXX BIG SPEC XXX FULL SERVICE HISTORY XXX FINANCE AVAILABLE XXX, 3 owners, TOUCH SCREEN SATELLITE NAVIGATION SYSTEM, DAB RADIO/CD PLAYER WITH AUX-IN, ALPINE SOUND SYSTEM, HALF LEATHER HEATED SEATS, BLUETOOTH PHONE CONNECTION, FRONT & REAR PARKING SENSORS, CRUISE CONTROL, AUTOMATIC HEADLIGHTS & WIPERS, DUAL CLIMATE CONTROL WITH AIR-CONDITIONING, ELECTRIC FOLDING/ADJUSTABLE HEATED DOOR MIRRORS, 4 X ELECTRIC WINDOWS, REAR PRIVACY GLASS, 6 SPEED GEARBOX, TRACTION CONTROL, 4WD, HILL DECENT CONTROL, TRIP COMPUTER, MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL CONTROLS, FRONT FOG LIGHTS, TOW BAR, Driver Information Centre, Electric Drivers Adjustment Including Height and Recline and Passengers Recline, Airbags, 3x3 point rear seat belts, Child locks & Isofix system, Height adjustable drivers seat, Folding rear seats, Power steering, Alarm, Immobiliser. 5 seats, EXCELLENT CONDITION INSIDE & OUT, DRIVES PERFECT, 3 OWNERS FROM NEW, FULL SERVICE HISTORY, MOT TILL 15/05/2018, 3 MONTH WARRANTY INCLUDED, GENUINE MILEAGE, HPI CLEAR, 2 KEYS AND BOOK PACK, ANY INSPECTION/TEST DRIVE WELCOME,ALL MAJOR DEBIT AND CREDIT CARD'S ACCEPTED,GREAT PRICES ON YOUR PART EXCHANGE,EXTENDABLE WARRANTIES AND 5 DAYS CAR INSURANCE ALSO AVAILABLE,TO VIEW MORE CAR'S AND SEE OUR OPENING TIME'S VISIT OUR WEBSITE WWW.FORMBYCARCENTRE.CO.UK ,CAR FINANCE CALCULATOR ON OUR WEBSITE ADJUST YOUR DEPOSIT/TERM, YOU CAN ALSO APPLY FOR FINANCE ON OUR WEBSITE 24/7 FOR AN INSTANT DECISION, ''Terms and Conditions apply'', 11,995 p/x welcome

key Facts

  • Ad ID
    413010
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Freelander
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    57926 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2179
  • Engine Model
    2179
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