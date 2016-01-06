loading Loading please wait....
Like us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe to YouTube

LAND ROVER FREELANDER 2.2 Td4 SE 5dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2008 Make: LAND ROVER Model: FREELANDER Trim: 2.2 Td4 SE 5dr Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 73000 Engine Size: 2179 Ext Color: Silver

Accessories

SAT NAV WITH BLUE TOOTH SUNROOF ALLOYS PARK DISTANCE CONTROL FRONT AND REAR ECO PACK STOP STARTING ELECTRIC FOLDING MIRRORS AUTO LIGHTS HEATED FRONT SEATS ELECTRIC SEATS FULL SERVICE HISTORY FULL DEALER FACILITES AVALIABLE PART EXCHANGE WELCOME INDOOR SHOWROOM ALL CARS UNDER COVER TO VIEW OUR FURTHER STOCK OF BMW S AND PRESTIGE MARQUES VISIT OUR WEB SITE AT www.auto2000prestigecars.com OR CALL OUR SALES TEAM ON 0208 367 3269 PLEASE ASK US ABOUT FUNDING YOUR NEW CAR THROUGH SANTANDER ITS FAST ,EASY,CONVENIENT AND VERY COMPETITIVE

key Facts

  • Ad ID
    403551
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Freelander
  • Colour
    Silver
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    73000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2179
  • Engine Model
    2179
Email Dealer >>

more from this dealership

People who viewed this item also viewed

£8,495

Auto 2000 Prestige Cars
EN27AF
United Kingdom

Email Dealer >>

Related content

Evo
Octane, the essential read for every classic car enthusiast.
View offer
Try 5 issues of octane today for just £5 and receive a free welcome gift!