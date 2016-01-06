LAND ROVER FREELANDER 2.2 Td4 SE 5dr Auto

Type: Used Year: 2008 Make: LAND ROVER Model: FREELANDER Trim: 2.2 Td4 SE 5dr Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 73000 Engine Size: 2179 Ext Color: Silver
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Auto 2000 Prestige Cars
EN27AF
United Kingdom
Jan 6, 2016
Oct 31, 2017