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Land Rover Discovery Sport

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car description

Variant name:SD4 HSE ,Derivative:MK1 (LC) ,Variant: 2.2 SD4 HSE 4X4 5dr

Accessories

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key Facts

  • Ad ID
    418171
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Discovery
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Grey
  • Registration no.
    LJ15ZLV
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Year
    2015
  • Mileage
    24000 mi
  • First Reg. Date
    Mar 2015
  • Owners
    1
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2.2
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96a Burford Street,Hoddesdon,
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